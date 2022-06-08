Пільгова ціна для електрогенерації на паузі - голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Мінкович

Днями Харківська ТЕЦ-5 на підставі урядової Постанови уклала договір з ГК "Нафтогаз Трейдинг" про отримання газу за пільговою ціною - 7500 грн за тисячу кубометрів, проте використати це паливо фактично неможливо. Про причини розповів голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.

За його словами, ще у травні найближчі перспективи вітчизняної генерації були вкрай сумними через потрійне подорожчання газу. Професійна спільнота доклала титанічних зусиль, аби ситуація врівноважилася: Міністерство енергетики, НКРЕКП, ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", виробники тепла й енергії виступили єдиним фронтом у цьому питанні. В результаті 31.05.2022 з'явилася Постанова Кабінету Міністрів України N637 щодо покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу.

Як зазначив Олександр Мінкович, виробники дуже чекали на цей документ. Проте практичної користі й ефективного застосування, зокрема, для Харківської ТЕЦ-5 він у підсумку не дав.

В умовах сьогодення ТЕЦ-5 працює з мінімальним електричним навантаженням 60 МВт та мінімальним тепловим навантаженням 25-30 Гкал/год.

"Без виробництва електроенергії неможливе надання послуги гарячого водопостачання харків'янам. Як і підтримання частоти та активної потужності в Північній енергосистемі України. Нам при такому потужному обладнанні доводиться працювати з мінімальним навантаженням, а значить, зростає питома вага використання палива" - зазначив Олександр Мінкович.

Збільшити теплове навантаження хоча б до 100 Гкал/год неможливо, у зв'язку з тим, що КП "Харківські теплові мережі", до яких підімкнена ТЕЦ, перебувають в активній фазі планових ремонтів і вимушеного аварійного відновлення мереж. Міський голова Ігор Терехов займає у цьому питанні принципову позицію: харків'яни мають отримувати усі послуги, місто має жити.

Ворожі обстріли пошкодили кілометри теплотрас, ресурсні затрати зростають в рази, як і навантаження на тепловиків, зважаючи на складні обставини, в яких тривають роботи.

Реконструкції, оновлення мереж і підготовка до опалювального сезону спільними зусиллями відбуваються швидкими темпами.

Проте, констатує Олександр Мінкович, Харківська ТЕЦ-5 не має можливості скористатися перевагами договору, наданого компанією "Нафтогаз Трейдинг".

"Цей механізм слід переглянути для ключових виробників країни. Критично важливо забезпечити генерацію електроенергії, - підкреслює голова правління Харківської ТЕЦ-5. - Доцільно повернутися до питання беззбиткової роботи ТЕЦ-5 шляхом збільшення ціни за допоміжну послугу з регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі України, яку надає наше підприємство. Або ж в міжопалювальний період при мінімальному електричному навантаженні надати змогу генерувати електроенергію, частково використовуючи той обсяг газу, що призначений для гарячого водопостачання".

Ухвалені на сьогодні нормативно-правові акти, що супроводжують газопостачання для вітчизняної енерго- й теплогенерації, такої змоги не дають. Харківська ТЕЦ-5 підготувала відповідні пропозиції до центральних органів виконавчої влади. Позитивного реагування від Міністерства енергетики очікують також всі учасники ринку послуг.