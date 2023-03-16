Міністерство молоді та спорту, БФ "Для Українцiв" та БФ “Майбутнє – дітям” підписали меморандуми про співпрацю

Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнська волонтерська спільнота “Благодійний фонд “Для Українців” та Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” підписали Меморандуми про співпрацю, — повідомила пресслужба Мінмолодьспорту. Сторони домовились координувати свої зусилля у розбудові міста Ірпінь та інших міст, постраждалих від російської агресії та підтримки спортивних ініціатив серед мешканців міста.

“Наше міністерство тісно співпрацює з волонтерським рухом й відкрите до ініціатив від українських благодійників. Особливо, якщо мова йде про підтримку спорту у містах, понівечених війною, таких як Ірпінь. Впевнений, що підписання сьогоднішнього Меморандуму – це перший крок до реалізації спортивних проєктів, які матимуть позитивний вплив на розвиток спорту й молоді у цьому регіоні”, – зазначив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Одним з напрямків взаємодії передбачається робота щодо підвищення міжнародного іміджу України у сферах фізичної культури та спорту, а також популяризації здорового способу життя.

“Підписання сьогоднішніх Меморандумів – це черговий етап системної роботи щодо відновлення спортивної інфраструктури міста Ірпінь та підтримки місцевих жителів, особливо дітей, які займаються спортом професійно. Наразі ліквідація наслідків окупації та повернення міста до нормального життя є однією з наших головних задач, і я вітаю нових партнерів, які готові долучитися до цієї надважливої роботи”, – підкреслила секретар Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

Під час підписання сторони зазначили необхідність подальшої спільної роботи щодо всебічної підтримки спортивних ініціатив та обговорили подальшу співпрацю щодо проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams, який реалізується командою БФ “Майбутнє – дітям”.

“Вже понад рік, від самого початку військової агресії, Фонд “Майбутнє – дітям” системно працює над підтримкою та забезпеченням дітей із постраждалих від війни регіонів України. Влітку 2022 року одним з треків цієї роботи стало забезпечення юних спортсменів можливістю продовжити свої тренування, що невдовзі перетворилося на великий проєкт Olympic Dreams. Завдяки йому вже понад 150 юних українських спортсменів отримали змогу продовжити своє тренування під мирним небом Греції та Кіпру. Разом з нашими новими партнерами ми зможемо розвивати цей проєкт ще ефективніше, а це означає, що більше українських спортсменів будуть загартовуватися й готуватися до майбутніх міжнародних змагань, гідно представляючи нашу країну у майбутньому”, – наголосив підприємець й меценат БФ “Майбутнє – дітям” Анатолій Бойко.

Благодійний фонд «Майбутнє – дітям» ще до війни опікувався дітьми, що перебували в інтернаті при Нижньобистрівській гімназії. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну на території гімназії було створено прихисток для внутрішньо переміщених осіб.