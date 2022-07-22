Економіка

13:32 22.07.2022

Терехов виступає за націоналізацію ТЕЦ-5

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Терехов виступає за націоналізацію ТЕЦ-5

Міський голова Харкова Ігор Терехов виступає за націоналізацію ПАТ "ТЕЦ-5".

"Хочу публічно звернутися насамперед до голови обласної військової адміністрації з пропозицією звернутися до РНБО щодо націоналізації об'єкта "ТЕЦ-5", бо це стратегічно важливий об'єкт, який опинився у приватних руках і ми всі стаємо його заручниками. Я не хочу, щоб харків'яни були заручниками, я не хочу, щоб ми залежали від якогось приватного підприємства", - сказав Терехов.

Відео його заяви розповсюдила пресслужба Харківської міськради.

У пресслужбі пояснили, що підставою для такої заяви стало відключення гарячої води, що відбулося з вини "ТЕЦ-5", майже у 800 будинках. За інформацією гендиректора КП "Харківські теплові мережі" (ХТМ) Василя Скопенка, керівництво "ТЕЦ-5" поінформувало про відключення лише за добу, знаючи, що ХТМ не зможуть оперативно забезпечити гарячою водою мешканців цих будинків - відповідну котельню виведено в ремонт. За словами Скопенка, через це люди залишаться без гарячої води на 10-12 днів.

Як наголосив Терехов, це не перше невиконання зобов'язань із боку "ТЕЦ-5". На його думку, якщо підприємство не буде націоналізоване, такі його дії можуть створити додаткові проблеми під час проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, у 2012 році "Харківську ТЕЦ-5" у держави викупило ТОВ "Укрістгаз" (Київ), 100% власником якого є ITONS Holding GmbH (Австрія). Наразі, згідно з даними сайту youcontrol.com.ua, кінцевим бенефіціаром компанії є Рубен Захарян (Щвейцарія).

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні, здатна нести електричне навантаження до 540 МВт та покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією і теплом побутових, промислових та бюджетних споживачів Харкова.

Теги: #харьков #терехов #тец_5

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