Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

Харківська ТЕЦ-5 відновила свою роботу після аварійної зупинки 5 червня через пошкодження російськими агресорами високовольтних мереж, до яких підключена теплоелектроцентраль, повідомляється у пресрелізі компанії в понеділок.

"Персонал теплоелектроцентралі разом із фахівцями НЕК "Укренерго" оперативно з'ясували обставини аварійної зупинки та відновили роботу станції. Уже 6 червня о 00:30 енергоблок ТЕЦ-5 був знову включений до мережі", - зазначив голова правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, слова якого наведено в релізі.

Як повідомили на підприємстві, 5 червня о 21:25 унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтні мережі, до яких підключена Харківська ТЕЦ-5.

"Автоматика ТЕЦ спрацювала чітко. Станція відключилася від мережі, відкрилися запобіжні клапани і з потужними звуковими ефектами теплоцентраль скидала в атмосферу пар. Такою є запобіжна технологія за форс-мажорного сценарію зупинки ТЕЦ", - поінформував Мінкович.

Раніше Харківська ТЕЦ-5 повідомляла про можливість призупинення роботи у зв'язку із потрійним підвищенням тарифів на газ.

Проте, як заявив голова компанії, наразі ТЕЦ-5 є на етапі розгляду та погодження нового договору на постачання газу, запропонованого компанією ДК "Нафтогаз Трейдинг", для продовження енергогенерації та підтримання стабільності в Північній енергосистемі України та надання послуги гарячого водопостачання харків'янам.