Події

13:55 24.01.2023

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто- рятівник"

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Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто- рятівник"

Президент України Володимир Зеленський указом присвоїв Вільнюсу (столиця Литовської Республіки) почесну відзнаку "Місто- рятівник".

Відповідний указ №30/2023 оприлюднено на сайті Офісу президента у вівторок.

"За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)", - йдеться у тексті указу.

Теги: #вільнюс #зеленський

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