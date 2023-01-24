Пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів "Старлінк" - ОВА

Пункти незламності Київської області отримають 55 терміналів "Старлінк", повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"55 терміналів "Старлінк" поїхали до громад Київської області. Вони працюватимуть у Пунктах незламності, щоб жителі регіону, незважаючи на тривале відключення електрики, постійно залишалися зі зв'язком та мали безперебійний доступ до інтернету", - написав Кулеба у своєму телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, Білоцерківський та Бориспільський райони отримали по 11 терміналів, Броварський - п'ять, Бучанський, Обухівський та Фастівський - по вісім, Вишгородський - чотири.