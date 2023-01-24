Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

Спостерігається зменшення кількості особового складу ворожих військ в окремих населених пунктах Луганської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області наголошується на зменшення кількості особового складу противника", - йдеться у ранковому зведенні у вівторок.

Водночас, зазначають у Генштабі, на перші лінії фронту здебільшого вирушають мобілізовані російські військовослужбовці, тоді як професійні військові намагаються залишатись у тилу.

Також повідомляється, що російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців другого армійського корпусу збройних сил Росії.