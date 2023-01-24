Події

07:31 24.01.2023

Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

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Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

Спостерігається зменшення кількості особового складу ворожих військ в окремих населених пунктах Луганської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області наголошується на зменшення кількості особового складу противника", - йдеться у ранковому зведенні у вівторок.

Водночас, зазначають у Генштабі, на перші лінії фронту здебільшого вирушають мобілізовані російські військовослужбовці, тоді як професійні військові намагаються залишатись у тилу.

Також повідомляється, що російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців другого армійського корпусу збройних сил Росії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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