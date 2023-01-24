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00:11 24.01.2023

РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

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РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти Михайла Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ.

Згідно з указом, санкції окрім представника РПЦ у Вищій Раді Церков Гундяєва запроваджено проти Настоятеля храму Казанської Ікони Божої Матері Олександра Булекова, керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Митрополита Волоколамського Іларіона, протоієрея РПЦ, телеведучого Андрія Митрополита.

Проти них запроваджено санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за кордон України, інші економічні санкції, а також заборону на в'їзд на територію країни.

Теги: #рпц #україна #санкції #зеленський

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