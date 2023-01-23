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20:39 23.01.2023

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

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Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів у понеділок із представниками країн-партнерів зустріч у форматі відеоконференції щодо прискорення постачання обладнання, необхідного для ремонту українських електромереж після ракетних атак РФ.

Як повідомляє пресслужба президента, у зустрічі взяли участь помічник державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт, представники країн "Великої сімки", Європейського Союзу та його інститутів, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Програми розвитку ООН UNDP та USAID.

"Для нас дуже важлива швидкість. Це ключовий момент. Тому що мільйони українців уже кілька місяців страждають і не мають елементарних зручностей для життя", – сказав Єрмак.

Він подякував Джеффрі Паєтту за налагодження координації та постійного діалогу всіх партнерів України, які готові надавати або вже надають допомогу для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

Учасники зустрічі звернули увагу на можливості виробництва на території України частини необхідного енергообладнання.

Глава Офісу президента висловив подяку всім партнерам, які підтримують Україну у цей складний час та надають допомогу у питанні відновлення енергосистеми.

З української сторони були присутні: віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Володимир Кудрицький, Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль та інші.

 

 

Теги: #допомога #енергетика #відновлення

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