Події

19:56 23.01.2023

Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

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Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї створення спецтрибуналу - Кулеба

Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, про подробиці повідомлять після завершення події, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок.

Він запевнив, що йдеться не про "символи", а про дієві та конкретні кроки.

Кулеба зазначив, що юстиція - тривалий процес, але Україна максимально його прискорюватиме.

"Чесно кажучи, у мене немає відповіді - в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - запевнив глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення Європейським парламентом резолюції у четвер про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Теги: #кулеба #спецтрибунал

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