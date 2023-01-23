Суддю одного з райсудів Київщини судитимуть за недостовірне декларування

Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді одного з районних судів Київської області в навмисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, повідомляє пресслужба САП.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у щорічній декларації за 2020 рік суддя не вказав квартиру у столиці вартістю понад 4,6 млн грн та два паркомісця загальною вартістю майже 430 тис. грн, які перебували в користуванні судді та членів його родини", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що, отже, подані у щорічній декларації відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 5,058 млн грн, що більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

"19.01.2023 судді повідомлено про підозру та вже 23.01.2023 обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що у 2022 році суди першої та апеляційної інстанції визнали необґрунтованими активи зазначеного судді на суму 3,6 млн грн. Зокрема, суд установив, що суб’єкт декларування через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м.

"При цьому під час аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цього активу, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді", - підсумували у прокуратурі.