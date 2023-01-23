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15:55 23.01.2023

Чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ – ворожі наративи, заявили керівники відомств

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Чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ – ворожі наративи, заявили керівники відомств

Головне управління розвідки Міноборони України та Служба безпеки України мають спільне бачення заходів щодо оборони країни, а керівники двох відомств координують дії та разом планують і проводять найважливіші операції зі знищення ворога.

"Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога", - повідомляється в телеграм-каналі ГРУ в понеділок.

"Сьогодні начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог", - ідеться у повідомленні.

СБУ також розмістила на своєму сайті інформацію про спільну робочу нараду глав двох відомств. "Її результати будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств", - ідеться у повідомленні спецслужби.

"Головне, що ми маємо спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує себе – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - зазначив Малюк, чиї слова наведено в повідомленні.

 

Теги: #сбу #гур_мо #буданов #малюк

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