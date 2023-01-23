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15:02 23.01.2023

Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

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Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю "вкидання" спробу підриву довіри до Міноборони напередодні "Рамштайну-8".

"У документі, оприлюдненому у ЗМІ, зазначено аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це - звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця - єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник зазначив ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю", - написав він у фейсбуці.

Резніков наголосив, що "яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує.

"Хочу звернути увагу на хронологію подій. Наприкінці грудня 2022 року Міноборони підписало контракти на забезпечення послуги харчування з постачальниками. За підсумками підписання контрактів мій профільний заступник провів нараду, на якій заслухав керівника відповідного підрозділу", - написав він у фейсбуці.

За словами міністра, помилку компанії з переведенням штук у кілограми було помічено давно, як і деякі технічні помилки в інших договорах.

"Після чого керівника підрозділу було відсторонено. Наголошую - наприкінці грудня", - заявив Резніков.

Також глава відомства повідомив, що на засіданні профільного комітету парламенту продемонструє народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку та просить внести відповідні зміни.

Резніков заявив, що гарантує абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців, а також, що на його прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР.

"Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії з процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю будуть вважатися недостатніми. Це створить додаткове навантаження на Міноборони, але ми готові на це йти", - написав міністр.

Він наголосив, що за всіма контрактами завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють із каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання.

"Тобто де-юре оприлюдненого в ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки за ним не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди - це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки та вирішив розгорнути інформаційну атаку", - заявив він.

Також міністр зазначив, що публічне вкидання інформації про нібито завищені в 2-3 рази ціни розпочалося ще в середині минулого тижня, до "Рамштайн-8", коли відбувалися уточнення домовленостей.

"Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, щонайменше - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви", - повідомив Резніков.

Крім того, він зазначив, що коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на ті самі продукти - різні.

"Так само, як відрізняються ціни в торговельних мережах, у тих же "Сільпо", "АТБ" або "Новусі". Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів чи ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь - риба, овочі чи молоко", - пояснив міністр.

Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса Міністерства юстиції України, що визначають діапазон.

"Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 грн за кілограм, бо вона буває різних сортів. Це також один із продуктів, на які спостерігаються суттєві сезонні коливання ціни", - додав він.

У 2023 році вартість послуги із забезпечення харчування одного бійця на добу становить 145,8 грн. Минулого року ця сума становила 120 грн на військовослужбовця за добу, повідомив міністр.

21 січня у Міноборони оприлюднили заяву, в якій назвали маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, повідомили про проведення перевірки.

Раніше у публікації ZN.UA повідомлялося, що за угодою Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях, в угоді на 13,16 млрд грн було завищення цін на закупівлі в 2-3 рази.

 

 

Теги: #міноборони #резніков

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