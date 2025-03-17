У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

Звуки роботи сил протиповітряної оборони чути в Києві в ніч на понеділок після того, як в місті була оголошена повітряна тривога, а моніторингові групи повідомили про рух ворожих дронів на місто.

"Працює ППО! Будьте подалі від вікон!", - написав очільник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко в Телеграм.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Джерела:

https://t.me/tkachenkotymur/911

https://t.me/vitaliy_klitschko/4303