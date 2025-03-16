Обмеження енергопостачання планується 17 березня для промисловості та бізнесу протягом дня

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" анонсувала застосування обмежень електропостачання в понеділок, 17 березня, для промисловості та бізнесу, водночас відключати побутових споживачів не планують.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 06:00 – 20:00", - повідомляється в телеграм-каналі "Укренерго" в неділю ввечері.

За даними компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"Відключення побутових споживачів не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" відзначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.