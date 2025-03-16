РФ вже майже тиждень веде війну після перемовин у Джидді, потрібно ще більше активізувати дипломатію

Продовження війни російською стороною після американської пропозиції щодо тиші на фронті вказує на те, що ця війна потрібна лише РФ, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

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