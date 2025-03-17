ЗСУ провели передислокацію в Курській області на вигідніші рубежі, інформація про оточення неправдива – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі американського телеканалу Fox News спростував інформацію про нібито потрапляння в оточення українських військовослужбовців в Курській області РФ.

"Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності", - сказав міністр.

За його словами, минулої осені під час саміту БРІКС розповсюджувалася інформація про нібито потрапляння деяких українських військовослужбовців в оточення, "але інформація не підтвердилася". "Тому це продовження пропаганди. Але ми продовжуватимемо активну оборонну дію з наступальними діями по флангах оперативного угруповання противника, щоб не допустити його вторгнення на нашу територію", - сказав Умєров.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6370119142112