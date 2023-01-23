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13:29 23.01.2023

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

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Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту - Шкарлет

Історію України не включили до переліку обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) з огляду на безпекову ситуацію та обмеженість часу під час оцінювання абітурієнтів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Безпекова ситуація на першому місці сьогодні, обмеженість у часі 180 хвилин та вимоги складати тест в один день – саме на це і вплинули. Ми залишили два предмети – українську мову та математику, що в принципі забезпечує об'єктивну основну абсолютно прогнозну валідність. Ці предмети були обов'язковими у державній підсумковій атестації, тож ми їх і залишили", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Міністр наголосив, що рішення залишити лише два обов'язкові предмети було ухвалено за результатами громадських консультацій. Шкарлет також висловив сподівання, що оскільки історія України залишається предметом на вибір, багато абітурієнтів включать саме його у свій національний мультипредметний тест.

Як повідомлялося, 20 січня Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку вступу до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).

Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ у 2023 році для вступу до вишів. Водночас, незалежно від обраного абітурієнтом додаткового предмета, позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть змогу подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

Теги: #історія #нмт

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