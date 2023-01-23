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12:15 23.01.2023

Понад 12 готелів постраждали в Україні через війну

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Понад 12 готелів постраждали в Україні через війну

В Україні зруйновано або пошкоджено понад 12 готелів загальним номерним фондом 982 номерів з початку війни, повідомив керівник напряму консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Ростислав Хома агентству "Інтерфакс-Україна".

"Більшість готелів, зруйнованих або пошкоджених з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, розташовувалися на територіях, близьких до бойових дій або на яких безпосередньо точилися бойові дії. Це такі міста як Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Київська обл. та інші. "Незважаючи на те, що точної інформації про загальну кількість зруйнованих або пошкоджених готелів в Україні наразі немає, серед тих, про які заявлялося, публічно налічується 12 готелів сукупним номерним фондом 982 номери", - повідомив Хома.

Серед постраждалих він зазначив ALFAVITO (Київ, 229 номерів), розміщені у Київській області Grand Admiral Resort&SPA (64 номери) та "Бабушкін Сад" (30), чернігівський готель "Україна" (99 номерів), харківські готелі "Харків" (205) та SV Park (17). В Одесі постраждав Grande Pettine (91 номер), у Херсоні – Play Hotel by Ribas (25), у Запоріжжі – Sunrise Park (24), у Миколаєві – Reikartz River (98), "Інгул" (40) та "Миколаїв" (60).

Теги: #війна #нерухомість #готелі #руйнування

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