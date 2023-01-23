В Україні у найближчі дві доби без істотних опадів, місцями туман

У найближчі дві доби в Україні не очікується істотних опадів, уночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у вівторок, 24 січня, в Україні без опадів, у Карпатах уночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

У Києві у вівторок без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 24 січня у Києві була у 2021 році й становила 8,6° тепла, найнижча вночі – 27,1° морозу у 1892 році.

У середу, 25 січня, без істотних опадів. У всій Україні вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, у східних та північно-східних областях 10-15° морозу, у західній та південній частинах 1-6° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Криму та Закарпатті 4-9° тепла.

У Києві в середу також без істотних опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.