Події

10:19 23.01.2023

Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

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Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

Уночі та рано-вранці понеділка зазнали ворожих обстрілів Зноб-Новгородська та Новослобідська громади Сумської області: зруйновано будівлі, серед людей постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після опівночі росіяни з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, 12 прильотів. Без руйнувань. Близько 5-ї години ранку ворог бив по Новослобідській громаді. Унаслідок обстрілу пошкоджено будинок старостату, сільський клуб, двоповерховий магазин та високовольтну лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"В обох випадках люди не постраждали", – уточнив Живицький.

Теги: #обстріли #сумська_область

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