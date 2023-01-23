Події

07:16 23.01.2023

За добу ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів

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За добу ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів

Протягом доби противник ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Зазначається, що противник вів безуспішні наступи на лиманському, авдіївському та запорізькому напрямках, а також продовжує наступальні дії на бахмутському напрямку. На інших напрямках окупанти ведуть оборонні дії.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп’янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.

На бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 21 населеного пункту.  Серед них - Верхньокам’янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.

На херсонському напрямку, зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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