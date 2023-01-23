Події

07:06 23.01.2023

Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах 11 населених пунктів

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Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах 11 населених пунктів

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області, йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в понеділок уранці.

Відомо, що з 18 до 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення  живої сили окупантів. "Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили".

Ворог продовжує зазнавати втрат. Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими окупантами. Відомо, що останнім часом туди було доставлено близько 150 людей. Ворог спрямовує медиків із РФ, оскільки більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження противника. Також було збито ворожий БПЛА "Орлан-10". Українські ракетні війська та артилеристи вразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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