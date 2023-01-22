Події

23:33 22.01.2023

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

1 хв читати
Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблеми, але мотивують українську армію.

«Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Тому що показують, що весь світ із тобою», - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері.

«Я ціную, все, що зробили Штайнмаєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи – маю «Леопарди», щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні», - наголосив президент.

 

 

Теги: #танки #постачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:20 22.01.2023
Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

Німеччина не заважатиме, якщо Польща відправить в Україну танки Leopard 2 – голова МЗС

21:11 22.01.2023
Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

20:22 22.01.2023
Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

15:45 22.01.2023
ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

ФРН може передати Україні 19 танків Leopard2, які використовує для навчань - ЗМІ

13:39 22.01.2023
Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

14:19 21.01.2023
У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

14:06 21.01.2023
Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

20:25 20.01.2023
Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

19:02 20.01.2023
На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

19:02 20.01.2023
Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

Суспільство отримає інформацію, а держава зробить необхідні кроки

Швидкість завершення війни залежить від міцності України всередині та допомоги партнерів – Зеленський

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

ОСТАННЄ

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Ердоган повідомив, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Суспільство отримає інформацію, а держава зробить необхідні кроки

"Укренерго" на 23 січня знизила ліміти низці областей на 2,8-3,8%

Швидкість завершення війни залежить від міцності України всередині та допомоги партнерів – Зеленський

Прем'єр-міністр Канади привітав українців із Днем Соборності

Обстріляне місто Олешки на Херсонщині: пошкоджено школу, будинки залишилися без вікон

У Харкові за підтримки посольства Казахстану відкрили "юрту незламності"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА