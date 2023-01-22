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18:27 22.01.2023

Міністри закордонних справ G7 у лютому в Мюнхені проведуть зустріч на знак єдності з Україною і приурочать її до річниці вторгнення РФ - ЗМІ

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Міністри закордонних справ G7 у лютому в Мюнхені проведуть зустріч на знак єдності з Україною і приурочать її до річниці вторгнення РФ - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності проти російської агресії та приурочать її роковинам вторгнення армії РФ в Україну, повідомило видання Japan Today у неділю.

Очікується, що перша зустріч найвищих дипломатів G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської конференції з безпеки з 17 до 19 лютого.

Як повідомляє видання, на зустрічі головуватиме міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, оскільки Японія цього року є головою у G7.

Як передбачається, на зустрічі міністри підтвердять солідарність щодо тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України. Очікується, що міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку, що ґрунтується на верховенстві права, пише газета.

 

Теги: #мюнхен #g7

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