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07:20 22.01.2023

Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

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Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

США не мають наміру впливати на рішення Німеччини щодо надання танків Україні високо оцінюючи фінансову допомогу Берліна Києву, заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з національної безпеки та оборони Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині", – прокоментував Кірбі результати зустрічі у Рамштайні.

"Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є відмінними танками, дуже потужними, які не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямі. Але це питання є ключовим. Це рішення Німеччини", - сказав він.

За словами Кірбі, Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і є одним із провідних у світі фінансових донорів України з погляду саме фінансової допомоги, і союзники це "високо цінують".

Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими та, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов'язково, хоча українці потребують додаткових танків", –наголосив представник Білого дому.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #німеччина

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