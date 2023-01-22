Події

07:09 22.01.2023

За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за минулу добу суботи, 21 січня, завдали 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного і повітряного базування та дронів-камікадзе залишається по всій Україні", - йдеться в ранковому зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 22.01.2023
За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

07:03 22.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

19:00 21.01.2023
Російські окупанти за добу здійснили 26 авіаційних ударів і 15 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за добу здійснили 26 авіаційних ударів і 15 обстрілів із РСЗВ

08:58 21.01.2023
Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

Ворожі втрати за добу склали 860 одиниць о/с, 6 артсистем та 1 танк

07:38 21.01.2023
У КМДА попередили киян про можливі вибухи у Деснянському та Оболонському районах

У КМДА попередили киян про можливі вибухи у Деснянському та Оболонському районах

07:35 21.01.2023
Окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених

Окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених

07:23 21.01.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 13 населених пунктів Луганської та Донецької областей

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 13 населених пунктів Луганської та Донецької областей

18:43 20.01.2023
Окупанти посилили режимні заходи в Запорізькій області та проводять мобілізацію в Луганській – Генштаб ЗСУ

Окупанти посилили режимні заходи в Запорізькій області та проводять мобілізацію в Луганській – Генштаб ЗСУ

18:28 20.01.2023
Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 16 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

18:26 20.01.2023
Окупанти завдали за добу 12 авіаударів по Україні й намагаються наступати на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали за добу 12 авіаударів по Україні й намагаються наступати на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

За добу ЗС України знищили 600 одиниць о/с противника, 5 танків та 9 артсистем

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів

ОСТАННЄ

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, після чого його тіло було викинуто з машини

У Полтавській області в неділю пройдуть навчальні стрільби, в ОВА закликають громадян зберігати спокій

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

Ювенальні прокурори: понад 914 дітей дістали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на формування образу героя-жертви, який бореться з корумпованою російською владою - ISW

Міноборони називає маніпулятивною інформацію про закупівлю продовольства за завищеними цінами, але проведе перевірку

Заступника міністра розвитку громад викрили на отриманні $ 400 тис. хабаря, вирішується питання про повідомлення йому про підозру - САП

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА