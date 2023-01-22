За добу ворог завдав 28 ракетних та авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за минулу добу суботи, 21 січня, завдали 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного і повітряного базування та дронів-камікадзе залишається по всій Україні", - йдеться в ранковому зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.