Події

20:14 21.01.2023

Житель Ківшарівки Харківської області під час окупації організував трансляцію російських телеканалів

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Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру у провадженні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 УК) 44-річного мешканця Ківшарівки.

"Під час окупації смт Ківшарівка... чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора РФ, для місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи Росії вести інформаційну війну проти України", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрюваний співпрацював із окупантами близько півроку – з березня до вересня.

 

 

Теги: #підозра #колаборант

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