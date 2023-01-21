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19:09 21.01.2023

Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів с/г у Берліні: Необхідно карати агресорів, які прирікають людей на голод та спрагу

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Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів с/г у Берліні: Необхідно карати агресорів, які прирікають людей на голод та спрагу

Президент України Володимир Зеленський, під час виступу в суботу за допомогою відеозв'язку перед учасниками Конференції міністрів сільського господарства у Берліні, заявив про необхідність притягнення до відповідальності будь-якого агресора, який прирікає людей на голод та спрагу.

Звертаючись до присутніх, глава держави наголосив, що голод має назавжди залишитися в історії, яка не може повернутися.

"І будь-хто, хто намагається позбавити людей їжі чи питної води, є ворогом не лише для тих, кого він прирікає на голод чи спрагу, а й ворогом для людства. Таких ворогів ми маємо перемагати спільно!", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна завжди була і буде сумлінним та відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства.

Зокрема, він нагадав, що навіть в умовах терористичної агресії з боку Росії Україна продовжує експортувати продовольство по всьому світу завдяки досягнутим із генсеком ООН та президентом Туреччини домовленостям щодо імплементації Чорноморської зернової ініціативи, а також запуску проєкту "Grain from Ukraine".

Крім того, за його словами, українські фермери продовжують знаходити можливості обробляти поля в умовах війни та ракетних обстрілів.

"Це наша моральна константа – на родючих ґрунтах має бути пшениця, а не воронки від вибухів", - сказав президент.

У зв'язку з цим Зеленський закликав учасників Конференції саме до такого підходу щодо питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі та необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду.

"Просто зараз, коли тривають дискусії на цьому форумі, понад сто суден – перевізників продовольства стоять у черзі поблизу Босфору. Чому? Бо вони мають пройти огляд, і російські представники в Туреччині блокують цей огляд. Судна затримують на тижні. Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки - порожні столи у тисяч і тисяч сімей", - сказав він.

"Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики", – заявив глава держави.

Він наголосив: "Перемогти голод, гарантувати продовольчу безпеку та стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку – реально, але для цього потрібно карати агресорів та допомагати країнам, які опинилися на межі голоду".

"Саме це робить Україна. Саме це роблять партнери. Я закликаю всіх: приєднуйтесь!" - закликав Зеленський.

 

 

 

Теги: #голод #криза #продовольча

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