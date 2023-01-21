Під час обстрілу прикордоння в Сумській області поранений юнак

Росіяни поранили 17-річного юнака під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни вдарили з мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля житла місцевих жителів. Ворожа вибухівка влучила в один з будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і перебував у момент обстрілу 17-річний юнак. Дивом вижив - його з численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні. Наразі життю юнака вже нічого не загрожує", - написав він у телеграм-каналі в суботу.