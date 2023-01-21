У Херсонській області на російській міні підірвався електрик

У селі Архангельське Високопільської територіальної громади на російській міні підірвався електрик, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Під час роботи на одному з підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу", - повідомив Янушевич.