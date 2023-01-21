Окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених

Російські окупанти переобладнують дитячі садки під польові госпіталі через велику кількість поранених, повідомляє Генеральний штаб України.

"Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі", - йдеться у повідомленні.

Також понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні у хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська Луганської області.

Крім того, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози (Херсонської області – ІФ-У) замінили всіх лікарів і лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.

Наголошується, що подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.