Тимчасово виконувачем обов'язків голови Нацполіції призначено голову поліції Києва Вигівського

Тимчасове виконання обов'язків керівника Національної поліції України покладено на начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві Івана Вигівського.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у п'ятницю.

Раніше, 18 січня, уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України, та поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ у зв'язку із загибеллю керівництва МВС у аварії вертольота у Броварах.