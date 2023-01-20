Події

17:53 20.01.2023

Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" постачання протитанкових засобів та ППО для України

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Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала можливу передачу Україні протитанкових засобів та засобів протиповітряної оборони на наступній зустрічі контактної групи з оборони України.

"Я запропоную наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів, виходячи з наших запасів і за погодженням з нашою бельгійською оборонною промисловістю", - написала Дедондер у твіттері в п'ятницю.

Водночас вона зазначила, що бере участь у восьмій зустрічі контактної групи, яка відбувається на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

 

Теги: #бельгія #військова_допомога

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