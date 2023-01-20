СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по енергооб'єктах та річпорту Ізмаїла

Служба безпеки України затримала посадовця одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту – зловмисник за завданням ворога готував ракетний удар по енергооб'єктах та річпорту Ізмаїла, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного зрадника у результаті спецоперації в Одеській області. Поплічником агресора виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі.

У СБУ інформують, що за завданням окупантів агент збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури на території міста.

"Насамперед його цікавили локації електропідстанцій та інших міських об'єктів енергетики. Крім цього, він розвідував місця базування українських блокпостів. Під час прихованого спостереження вивчав їхнє фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість задіяного особового складу", - наголошується в повідомленні.

Також, за інформацією спецслужби, зловмисник передавав ворогові відомості щодо специфіки захисту та особливості діяльності місцевого річпорту. Розвідувальна інформація була потрібна російським загарбникам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по українських об'єктах.

"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на спробі передачі агресору закритих даних", - йдеться в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що російський агент мав передати розвіддані своєму куратору у вигляді електронних координат та фотоматеріалів через анонімний телеграм-канал.

Під час обшуку в затриманого виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.