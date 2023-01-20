Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ-2023 для вступу до вишу

Історія України не буде обов'язковим предметом під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році для вступу до закладів вищої освіти.

Зокрема, як повідомив на брифінгу у п'ятницю міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, удосконалений національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів: українська мова та математика, а також одного предмета на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська мова), фізика, хімія чи біологія (зробити вибір необхідно буде під час реєстрації на НМТ).

"Ми хочемо, щоб абітурієнти виявили свої найкращі здібності. Тому будуть два обов'язкові предмети: українська мова та математика, а третій предмет на вибір, для того, щоб ті, хто вступає на медицину, проявили себе в біології, ті, хто вступає на природничі спеціальності, – проявили себе у фізиці та хімії, ті, хто на гуманітарні, – в історії України та іноземній мові", - додав, у свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Також голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що минулого року через екстреність ухвалення рішень не було можливості запропонувати таку варіативність у виборі предметів.

Водночас генеральний директор директорату професійної вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявив, що незалежно від обраного абітурієнтом додаткового предмета позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть змогу подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

Він додав, що конкурсний бал розраховуватиметься з огляду на вагові коефіцієнти, встановлені для кожного предмета на різні спеціальності.

20 січня Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку прийому до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту.

За словами Бабака, законопроєкт із цим порядком прийому на 2023 рік буде ухвалено на найближчому засіданні парламенту.