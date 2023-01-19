Зеленський подякував Литві за пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру Литви Інгріді Шимоніті та президенту Гітанасу Науседі за надання чергового пакету військової допомоги.

"Щиро вдячний ПМ Литви Інгріді Шимоніті за черговий потужний пакет військової допомоги, що містить гелікоптери, ЗРК та боєприпаси. Високо ціную, що з першого дня війни всі мої домовленості з Гітаносом Науседою, у тому числі досягнуті у Львові 11 січня, наближають нашу спільну перемогу", - написав Зеленський у твіттері у четвер увечері.

Раніше повідомлялося, що Литва включить у новий пакет допомоги Україні зенітні гармати L-70 та гелікоптери Мі-8. Загальна вартість пакету підтримки становить приблизно 125 млн. євро.