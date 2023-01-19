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20:48 19.01.2023

ВАКС оголосив перерву до 23 січня у розгляді клопотання про арешт з альтернативою застави ексглави "Нафтогазу" Коболєва

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ВАКС оголосив перерву до 23 січня у розгляді клопотання про арешт з альтернативою застави ексглави "Нафтогазу" Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив перерву до 11:00 23 січня у розгляді клопотання щодо застосування запобіжного заходу з альтернативою застави в 365 млн грн ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України повідомили про підозру ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

При цьому арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 років розміром $56 млрд.

Теги: #коболєв #вакс

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