Захист ексголови "Нафтогазу" Коболєва вимагає відводу судді при розгляді клопотання на арешт з альтернативою застави

Захист Андрія Коболєва вимагає відводу судді під час розгляду клопотання прокурора на арешт ексголови НАК "Нафтогаз України" з альтернативою застави 365 млн грн.

Згідно з частковою трансляцією засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), захист повідомив про брак часу на прочитання, аналіз і підготовку вмотивованого заперечення на клопотання, запитавши добу на ознайомлення з 750-800 сторінками підготовлених матеріалів.

Суддя підтримав сторону обвинувачення та відмовив у наданні додаткового часу. У свою чергу захист Коболєва вимагає відводу судді через упередженість.

"Ваша заява вноситься і буде передана на авторозподіл для розгляду заявленої вами заяви", - сказав суддя.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України повідомили про підозру ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. Ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). Прокуратура просить суд застосувати до Коболєва арешт з альтернативою застави 365 млн грн.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

При цьому арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 років розміром $56 млрд.