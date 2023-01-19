Французький суд знову відклав слухання про екстрадицію Жеваго на два тижні

Французький суд переніс на 2 лютого слухання з питання про екстрадицію в Україну бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня на запит Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє французьке видання Le Dauphiné libéré.

Згідно з повідомленням, слухання в суді в Шамбері у Франції в четвер було перенесено за клопотанням захисту та генеральної прокуратури через затримку в перекладі документів, а також страйк транспортників у Парижі, через що адвокати Жеваго не змогли з'явитися на слухання.

Як повідомлялося, суд 5 січня переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго до України, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу EUR1 млн і взяв його під судовий нагляд.

ДБР обвинувачує Жеваго і деяких топменеджерів банку "Фінанси і кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, 26 об'єктів нерухомості, (...) 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.