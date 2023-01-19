В опіковому центрі в Києві перебувають 4 дитини, які постраждали внаслідок падіння вертольота у Броварах, – Нацполіція

Стан постраждалих унаслідок авіакатастрофи у Броварах Київської області чотирьох дітей стабільно важкий, вони перебувають в опіковому центрі в Києві, ще четверо дорослих – на стаціонарному лікуванні у броварській лікарні, повідомили в Національній поліції України.

На брифінгу в четвер у Києві речник Нацполіції Мар'яна Рева нагадала, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня 14 людей, зокрема одна дитина, загинули, постраждали 25, 11 з яких - діти.

"Станом на зараз в опіковому центрі Києва на стаціонарному лікуванні перебувають чотири дитини, їхній стан стабільно важкий, сімох дітей відпустили додому", - повідомила Рева.

За її словами, у Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають четверо дорослих, стан їхнього здоров'я задовільний.

Щодо решти 10 постраждалих, то, за словами речниці Нацполіції, вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Коментуючи інформацію очевидців про те, що гелікоптер спалахнув іще в повітрі, Рева сказала: "Дуже багато фото- та відеоматеріалів. Вони всі зібрані й у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти, й тоді цього можна буде дати відповіді. Без висновків експертизи ми не можемо нічого заявляти".

Речниця Нацполіції нагадала, що розслідування проводить Служба безпеки України.