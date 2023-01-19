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16:48 19.01.2023

Міністри оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою

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Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи на зустрічі, що відбулася в четвер у Таллінні, зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою різного призначення.

"Ми зобов'язуємося колективно домагатися безпрецедентних поставок військової техніки Україні, зокрема й основних бойових танків, важкої артилерії, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів", - ідеться у заяві, затвердженій учасниками зустрічі.

Вони зазначили, що ця допомога "здійснюється з національних запасів і ресурсів та ілюструє взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов'язання терміново збільшити та прискорити підтримку України".

Учасники зустрічі закликали союзників і партнерів наслідувати на майбутній зустрічі в Рамштайні свій приклад і "внести заплановані пакети підтримки, щоб якнайшвидше забезпечити перемогу України на полі бою".

Зустріч міністрів оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представників Данії, Чехії, Німеччини, Нідерландів і Словаччини відбулася за ініціативою голів військових відомств Естонії Ханно Певкура та Великої Британії Бена Воллеса.

Теги: #військова_допомога

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