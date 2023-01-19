Міністри оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою
Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви, Великої Британії, Польщі та представники низки військових відомств Європи на зустрічі, що відбулася в четвер у Таллінні, зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою різного призначення.
"Ми зобов'язуємося колективно домагатися безпрецедентних поставок військової техніки Україні, зокрема й основних бойових танків, важкої артилерії, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів", - ідеться у заяві, затвердженій учасниками зустрічі.
Вони зазначили, що ця допомога "здійснюється з національних запасів і ресурсів та ілюструє взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов'язання терміново збільшити та прискорити підтримку України".
Учасники зустрічі закликали союзників і партнерів наслідувати на майбутній зустрічі в Рамштайні свій приклад і "внести заплановані пакети підтримки, щоб якнайшвидше забезпечити перемогу України на полі бою".
Зустріч міністрів оборони країн Балтії, Великої Британії, Польщі та представників Данії, Чехії, Німеччини, Нідерландів і Словаччини відбулася за ініціативою голів військових відомств Естонії Ханно Певкура та Великої Британії Бена Воллеса.