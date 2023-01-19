Події

15:35 19.01.2023

Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

1 хв читати
Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Ухвалення Європейським парламентом резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України є чітким сигналом підтримки України в боротьбі за справедливість, зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Ухвалення резолюції Європарламенту із закликом до створення спецтрибуналу є чітким знаком, що Європа підтримує Україну в нашій спільній боротьбі за справедливість і поділяє нашу позицію: керівництво Росії та її союзників має бути притягнуто до відповідальності якнайшвидше", - написав Костін у четвер у твіттері.

За словами генпрокурора, за резолюцію проголосувала переважна більшість депутатів Європарламенту.

"Серед іншого в ній йдеться, що ЄС має продемонструвати лідерство в боротьбі проти безкарності та за мир. Вітаю її ухвалення. Переконаний, що саме лідерство та єдність є запорукою нашої спільної перемоги", - додав Костін.

Теги: #резолюція #костін #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 19.01.2023
Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

13:52 19.01.2023
Кулеба: Ухвалення резолюції про спецтрибунал – це важливий крок до переслідування керівництва РФ

Кулеба: Ухвалення резолюції про спецтрибунал – це важливий крок до переслідування керівництва РФ

13:40 19.01.2023
Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

17:11 16.01.2023
Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

17:05 16.01.2023
Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

15:03 28.12.2022
Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

14:04 15.12.2022
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція

20:52 08.12.2022
Дії РФ в Україні демонструють ознаки переслідування українців за національною ознакою та мають розглядатися як геноцид – генпрокурор Костін

Дії РФ в Україні демонструють ознаки переслідування українців за національною ознакою та мають розглядатися як геноцид – генпрокурор Костін

17:11 08.12.2022
Єрмак закликав США підтримати ідею створення спецтрибуналу для Росії

Єрмак закликав США підтримати ідею створення спецтрибуналу для Росії

18:46 07.12.2022
Спікери України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти РФ

Спікери України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Після ракетного удару окупантів по будинку в Дніпрі зниклими безвісти залишаються 11 людей

Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

ОСТАННЄ

Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем у Києві

Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

Херсон частково знеструмлений після обстрілів - голова ОВА

Арахамія про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: РФ програє та понесе відповідальність

Кубраков виступає за персональну відповідальність чиновників у містобудуванні

Кулеба: На Україну чекають великі битви, щоб їх виграти, потрібна велика зброя

"ДТЕК" закликає балансоутримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати е/е самостійно

Кулеба: Ми працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА