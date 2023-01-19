Генпрокурор: Ухвалення резолюції про спецтрибунал означає, що ЄС підтримує Україну

Ухвалення Європейським парламентом резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України є чітким сигналом підтримки України в боротьбі за справедливість, зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Ухвалення резолюції Європарламенту із закликом до створення спецтрибуналу є чітким знаком, що Європа підтримує Україну в нашій спільній боротьбі за справедливість і поділяє нашу позицію: керівництво Росії та її союзників має бути притягнуто до відповідальності якнайшвидше", - написав Костін у четвер у твіттері.

За словами генпрокурора, за резолюцію проголосувала переважна більшість депутатів Європарламенту.

"Серед іншого в ній йдеться, що ЄС має продемонструвати лідерство в боротьбі проти безкарності та за мир. Вітаю її ухвалення. Переконаний, що саме лідерство та єдність є запорукою нашої спільної перемоги", - додав Костін.