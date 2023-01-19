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15:17 19.01.2023

Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

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Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

Адміністрація США планує оголосити про надання Україні нового пакета допомоги на суму $2,5 млрд, який включить броньовані машини Stryker та Bradley, повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація (президента США) Байдена готується оголосити про пакет допомоги для України на суму $2,5 млрд, до якого, як очікується, увійдуть десятки броньованих машин Bradley та Stryker, повідомили два співрозмовники видання, ознайомлені з відповідним рішенням", - пише газета.

За даними одного з них, Вашингтон має намір поставити Києву близько 100 бронемашин Stryker. Це буде вперше, коли США нададуть Україні такі транспортні засоби. Крім цього, до нового траншу допомоги увійдуть боєприпаси для гаубиць та ракетної артилерії, а також машини із протимінним захистом.

Теги: #сша #військова_допомога

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