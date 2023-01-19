Кулеба: На Україну чекають великі битви, щоб їх виграти, потрібна велика зброя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні танки для перемоги на полі бою, оскільки попереду очікуються великі битви.

"Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і на нас попереду чекає кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі (Швейцарія) в четвер.

Він знову наголосив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2.

"Ми розуміємо, як це працює, розуміємо їхню стратегію союзництва зі США. Вони зроблять це. Це лише питання часу. Наша робота - зробити це швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, ми досягнемо успіху. І я наперед дякую канцлеру Шольцу за прийняття цього рішення", - висловив упевненість глава МЗС.

Водночас він наголосив, що перший крок - надання ФРН зеленого світла іншим країнам, готовим передати Україні танки Leopard, які вони мають.

"Так, ми чуємо від уряду Німеччини, що країни не запитували у них дозволу. Облиште, ми всі реалісти, і ми живемо в реальному світі. Вони запитають, коли Німеччина дасть зелене світло, коли знатимуть, що Німеччина не відмовить. ФРН має подати сигнал, що час настав", - додав Кулеба.