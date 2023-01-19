Європарламент виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та Білорусі - резолюція

Депутати Європейського парламенту закликали Європейський Союз та міжнародну спільноту домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників за агресію проти України.

Відповідну резолюцію підтримали 472 депутати (проти - 19, утрималися - 33) на пленарній сесії у четвер, повідомляє сайт Європарламенту.

"Депутати Європарламенту вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України… Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії", - йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Європарламенту.

Як зазначається у резолюції, створення трибуналу заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки наразі він не може розслідувати злочин агресії Росії проти України.

У резолюції наголошується, що умови роботи та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, однак він повинен мати юрисдикцію для розслідування злочинів не лише політичного та військового керівництва Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним, а й Олександра Лукашенка та його соратників у Білорусі.

"Підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно і має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною", - наголошується в документі.

Депутати Європарламенту переконані, що створення спеціального трибуналу надішле чіткий сигнал і російському суспільству, і міжнародній спільноті про те, що президента Путіна і керівництво Росії загалом можуть засудити за злочин агресії в Україні.