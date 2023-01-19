МЗС України засуджує ганебну заяву Лаврова, яка ображає пам'ять жертв голокосту, та закликає Ізраїль відреагувати

Міністерство закордонних справ України закликає владу Ізраїлю та єврейські організації відреагувати на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, яка ображає пам'ять мільйонів жертв голокосту, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання". Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв голокосту", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

"Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи", - зазначив речник.

У МЗС також закликали владу Ізраїлю та єврейські організації у світі відреагувати на чергову заяву Лаврова.

"На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - заявив Ніколенко.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на пресконференції Лавров порівняв росіян із євреями, а Захід – із Гітлером та Наполеоном.