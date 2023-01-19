Події

10:45 19.01.2023

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року – Шмигаль

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Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року – Шмигаль

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні (Велика Британія) у червні 2023 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступна Конференція відновлення України пройде в Лондоні в червні цього року... Цінуємо рішення Великої Британії приймати захід цього року. Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для невідкладного відновлення України", - написав Шмигаль у твіттері за результатами онлайн-виступу на форумі в Давосі.

Прем'єр також зазначив, що Україна розраховує, що наступна конференція дасть змогу мобілізувати міжнародну підтримку для якнайшвидшого відновлення.

"Також очікуємо чіткого визначення ресурсів, завдяки яким буде відбуватися відновлення. Основне відшкодування збитків має понести агресор. Для притягнення Росії до відповідальності за злочини важливо напрацювати відповідні механізми міжнародного права", - підсумував він.

Теги: #лондон #відновлення #конференція

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