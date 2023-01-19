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09:29 19.01.2023

Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

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Зеленський закликав партнерів не затримувати надання військової допомоги – виступ на "Українському сніданку" в Давосі

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-партнери не затримувати військову допомогу, а також зазначив, що "системи великої дальності" потрібні для завдання ударів по тимчасово окупованих територіях.

"Ми не можемо виїжджати на мотивованості. Є певні речі, від яких залежить стійкість. Ці конкретні речі ми очікуємо", - сказав він у четвер, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Водночас він закликав не затримувати допомогу. "Коли ти кажеш – я дам танки, коли хтось дасть танки…. Мені здається, це не дуже правильна стратегія", - сказав він, натякаючи на позицію федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, який пов'язав постачання танків Україні з аналогічними постачаннями з боку США.

Зеленський вважає першочерговим завданням "захищати наші слабкі місця, куди б'є ворог. ППО – це слабке місце, по нас б'ють іранські дрони, вже сотні. Наразі Росія готується використати ще один пакет".

"Нам треба робити все, щоб люди були в містах, щоб працював бізнес, тому нам потрібна "фінансова подушка". 18 млрд євро на 2023 рік - це допоможе", - сказав він.

Для просування на полі бою, зазначив він, потрібна техніка – "артилерія, снаряди, про дефіцит яких я сказав. Необхідні системи, які можуть працювати на велику дистанцію. Ми не говоримо про Росію, але ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, звідки летять ракети, наприклад Херсонська область". "Там стоїть зброя, до якої ми не можемо дістатись", - сказав він.

"Вакцина проти російської тиранії відома. Є лист, де зазначено, що нам потрібно. Просто допоможіть. Без діалогу", - наголосив Зеленський.

Теги: #давос #зеленський #військова_допомога

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