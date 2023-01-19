Зеленський про трагедію у Броварах: Як тільки будуть встановлені чіткі факти про причину катастрофи, ми надамо інформацію

Інформація про причину авіакатастрофи у Броварах (Київській області) буде надана громадськості, як тільки правоохоронні органи встановлять чіткі факти, заявив президент України Володимир Зеленський.

"СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив: "Щойно будуть встановлені чіткі факти щодо того, що призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію".

Як повідомлялося, в результаті аварії вертольота ДСНС біля дитячого садка в Броварах, на борту якого перебувало керівництво МВС, загинули 14 людей, серед них одна дитина.